Путин обсудил Украину с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности урегулирование на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости». Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России проинформировал участников совещания о состоявшемся ранее в четверг телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины», — сообщил Песков.

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Он отметил, что также «обсуждались вопросы социально-экономического развития России».

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности страны продление сделки ОПЕК+.