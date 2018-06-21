Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий

Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев считает, что повышение пенсионного возраста в России в дальнейшем будет способствовать росту пенсий, главное - провести пенсионную реформу продуманно и с широким общественным обсуждением.

«Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», - сказал Чеботарев в четверг ТАСС.

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По его мнению, если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше».

Чеботарев отметил, что Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста «при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание». «Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное - поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали [до пенсии]. А это целый комплекс вопросов», - подчеркнул политик.