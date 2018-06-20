На Украине признали конституционным лишение депутатов неприкосновенности

Конституционный суд Украины признал, что законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Рады является конституционным. Об этом сообщается на сайте суда.

«Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», — говорится в заключении.

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КС Украины также подчеркнул, что неприкосновенность народных депутатов Украины «не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер».

Законопроект был внесен президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства предложил отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.

При этом в октябре большинство депутатов Рады поддержали законопроект.