В США назвали условие возвращения в Совет ООН по правам человека

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты вернутся в Совет по правам человека (СПЧ), если будет проведена реформа организации, передает РИА «Новости».

Постпред подчеркнула, что США продолжат заниматься вопросами прав человека, несмотря на выход из СПЧ.

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«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — заявила Хейли.

Ранее она заявила, что США покидают СПЧ. Позднее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объяснил это решение тем, что деятельность СПЧ стала примером «бесстыдного лицемерия».