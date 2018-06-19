Bloomberg: США намерены объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

Правительство Соединенных Штатов планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, администрация американского президента Дональда Трампа намерена выступить с соответствующим заявлением в ближайшее время.

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Как отмечается, данное объявление будет сделано госсекретарем США Майком Помпео и постпредом страны в ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп заявил, что не хотел бы повторения ситуации с нелегальными мигрантами, которая произошла в Европе.