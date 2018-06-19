Правительство Ирана не увидело оснований для переговоров с США

Правительство не будет вести переговоры с американской администрацией и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт, передает РИА «Новости».

Агентство указывает, что ранее иранских чиновников призвали к прямым переговорам с Белым домом.

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«Нет оснований для переговоров с таким человеком (с Трампом. — «Газета.Ru»), но в настоящее время мы проводим переговоры с Европой», — сказал Ноубахт.

По его словам, власти Ирана не обсуждают с другими национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что Иран объявил о создании штаба по противоборству пропаганде США.