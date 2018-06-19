Суд обязал Марин Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тыс.
Европейский суд общей юрисдикции подтвердил решение Европейского парламента и обязал лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен вернуть €300 тыс. , сообщает Reuters.
Ле Пен, которая в период с 2009 по 2017 годы также являлась членом Европарламента, запросила для парламентского помощника данную сумму. В Парламенте посчитали траты необоснованными и потребовали от Ле Пен вернуть деньги.
Суд удовлетворил требование парламента и постановил возместить средства.
«Сегодняшним решением суд отклоняет жалобу госпожи Ле Пен и подтверждает требование парламента о возмещении средств», — заявили в Европейском суде общей юрисдикции.
Европейский суд общей юрисдикции является вторым по значимости судебным органом Европейского союза, Ле Пен может обжаловать решение в высшем Европейском суде.
Партию Ле Пен обвинили в растрате денег Европарламента в декабре прошлого года.