Кадыров прокомментировал совет Госдепа не ездить на Северный Кавказ

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал рекомендацию Госдепартамента США не посещать ряд регионов России, в частности Чечню и Крым.

«Госдеп настоятельно не советует гражданам США путешествовать по Северному Кавказу, перечисляя все регионы. Причины? Якобы по всему «Северо-Кавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты». Как говорится, врут и глазом не моргнут! О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе? Может они перепутали две страны – США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят, как имеющие место в России?», — написал Кадыров.

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Он также обратил внимание на публикации в западных СМИ, в которых в негативном свете представлен визит сборной Египта в Россию в рамках ЧМ-2018, отметив, что давно уже не удивляется «ежедневному потоку лжи и ненависти, которые льются на Россию со страниц западных СМИ».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США посоветовал американцам не ездить в Чечню и Крым.