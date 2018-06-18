Лавров и Помпео обсудили график контактов между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии, проблемы на Корейском полуострове, а также график политических контактов между странами. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«18 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с государственным секретарем США М. Помпео», — говорится в сообщении на сайте.

Реклама

Отмечается, что стороны договорились действовать в Сирии согласно резолюции 2254 Совбеза ООН, а также консолидировать усилия по решению проблем на Корейском полуострове. Также, по информации ведомства, стороны обсудили график политических контактов между Россией и Соединенными Штатами. О результатах этого обсуждения не сообщается.

Ранее источник заявил, что Россия и США договорились искать возможности для встречи Лаврова и Помпео.