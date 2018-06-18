Джулиани призвал к «полноценному и всеобъемлющему» расследованию «российского дела»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал к «полноценному и всеобъемлющему» расследованию в рамках «российского дела», сообщает CBS News.

В частности, Джулиани призывает проверить ведомства, которые ведут расследования по делу о предполагаемом российском вмешательстве. Джулиани заявил о необходимости найти истинные причины расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Полноценное расследование должно дать ответы на вопросы о том, что произошло после старта «российского дела», какова была его цель и насколько оно продвинулось, отметил Джулиани.

Ранее Джулиани заявил, что американский лидер не станет помиловать тех, кто будет осужден по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года