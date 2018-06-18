National Interest рассказал о новой провокации США по отношению к России

США и их союзники по НАТО продолжают искать пути настроить Россию против себя, пишет американский журнал The National Interest.

В числе последней провокации — решение удвоить число морпехов Норвегии, отмечает издание, и развернуть их ближе к границе с Россией. Несмотря на то что норвежские власти заявляли, что новое развертывание не было направлено против России, это заслуживает мало доверия, говорится в материале. Такая открытая нечестность — традиционная особенность поведения НАТО по отношению к Москве, пишет The National Interest.

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Между тем, НАТО продолжает говорить о том, что у альянса нет намерений против России или стремления подорвать интересы Москвы, следует из материала. Однако поведение НАТО опровергает такие заверения, пишет журнал.

Любая страна будет рассматривать поведение НАТО на своих границах как явно недружественное и угрожающее. Продолжение таких действий при отрицании их враждебных намерений может легко привести к «просчетам и катастрофической конфронтации», отмечает The National Interest. И первым делом на пути к нормализации отношений с Москвой администрация президента США Дональда Трампа должна отклонить решение об увеличении количества американских войск в Норвегии, заключает издание.

Ранее правительство Норвегии одобрило размещение порядка 400 дополнительных морских пехотинцев США на фоне напряженности отношений с Россией.