Зеленскому предрекли кризис похуже СВО

InfoBRICS: Зеленского ждет кризис хуже, чем конфликт с Россией
Toby Melville/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнется с кризисом похуже российской СВО, если не организует выборы в республике. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего», — говорится в тексте.

По мнению авторов, на фоне вероятного краха ВСУ и коллапса государственных институтов, политическая ситуация в Киеве становится все более хрупкой. Это может привести к радикальным действиям оппозиции против действующей власти, отмечается в материале.

В ближайшем будущем Украину могут ждать массовые протесты, поскольку граждане страны понимают, что «Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции».

До этого немецкая газета Junge Welt писала, что требования президента Украины Владимира Зеленского к России признать свою легитимность и не считать его «просроченным президентом» говорят об отчаянии политика.

Также журналисты отмечают, что если бы Россия сейчас «легитимизировала» Зеленского посредством встречи «на высоком уровне», то это бы дало ему возможность избежать проведения выборов на Украине и оставаться у власти «неограниченно долго». JW подчеркивает, что сейчас «главная цель Зеленского – сохранить свою личную власть».

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
