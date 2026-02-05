Мэр Киева оценил сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

Кличко: восстановление Дарницкой в Киеве займет не менее двух месяцев

Восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-4) в Киеве займет минимум два месяца, если не будет новых обстрелов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в том числе, в более чем 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах.



«Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. (Если не будет следующих сокрушительных ударов врага)», — написал градоначальник.



Киевские власти развернули дополнительные опорные пункты обогрева в Дарницком и Днепровском районах, добавил Кличко.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ-4 в Киеве почти полностью разрушена.