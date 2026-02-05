Размер шрифта
«Целительница» запугала родителей наложенной на ребенка порчей и украла деньги и золото

В Кузбассе гадалка получила 5 лет колонии за кражу денег и золота у семьи
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кемеровской области женщина, представившись целительницей, похитила у семьи более полутора млн рублей, запугав мать «порчей», наложенной на ребенка. Об этом сообщает УМВД области.

По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемая пришла в дом к супругам, заявила, что видит на их сыне «опасный сглаз», и предложила провести обряд очищения. Заявив, что порча действует через материальные ценности, она убедила родителей передать ей 200 тысяч рублей наличными и набор золотых украшений для «ритуала».

После этого женщина скрылась и отключила телефон. Оперативники задержали подозреваемую, суд признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере и обязал возместить потерпевшим причинённый ущерб. Приговором суда 55-летней фигурантке назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

До этого в Красноярском крае «гадалка» обокрала воспитательницу детского сада под видом магического ритуала.

Ранее россиянка отдала 8 млн рублей аферистке, притворявшейся психологом, монахом и юристом.
 
