В Сеуле выразили надежду на окончание Корейской войны в 2018 году

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Сеул надеется на окончание Корейской войны в этом году, передает «Ренхап».

Она отметила, что Южная Корея консультируется с США по этому поводу, и что такая возможность обсуждалась на северокорейско-американских саммитах.

Реклама

«Декларация (об окончании войны — «Газета.Ru») к концу этого года — цель нашего правительства», — заявила Кан Ген Хва.

По ее словам, КНДР должна продолжать процесс денуклеаризации.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о приостановке совместных военных учений Штатов и Южной Кореи на время переговоров с КНДР.