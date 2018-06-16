В посольстве получили «отписку» от МВД Британии насчет задержания россиян

В посольстве России в Лондоне заявили, что МВД Великобритании ответило «отпиской» на призывы России исключить чрезмерный контроль в отношении россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы получили формальный ответ из МВД Великобритании, в ведении которого находится погранслужба. Письмо на бланке Home Office, адресованное в посольство, состоит из трех предложений, не содержит подписи, и, по сути, является отпиской», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, ответ британского МВД сводится к «рутинным проверкам».

По мнению посольства, это свидетельствует об отсутствии ответственности и игнорировании серьезной озабоченности российской стороны и россиян, путешествующих в Британию.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства в Лондоне выразили возмущение в связи с задержанием в аэропорту «Хитроу» несовершеннолетнего россиянина с целью допросов.