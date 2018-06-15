В Белом доме вновь отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

Представитель Белого дома отказался комментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым является территорией России, передает РИА «Новости».

«Мы не комментируем частные разговоры президента», — сказал представитель.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах Трампа про российский Крым. Она отметила, что не будет комментировать частные дискуссии, в которых не принимала участия.

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Также ранее издание BuzzFeed сообщало, что Трамп во время встречи с лидерами G7 заявил, что Крым является российским, потому что люди там говорят на русском языке.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.