Президент Чехии сжег трусы перед журналистами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/927/10568927/president-pic905-895x505-50549.jpg">

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с журналистами о сжег огромные красные трусы. Видео опубликовал портал POLITIKA 24.

Он заявил, что политику стоит проводить на основании обмена мнениями, а не нижнего белья. Земан объявил, что время «грязного белья в политике» закончилось.

Реклама

Акция проходила в присутствии пожарных.

Отмечается, что в 2015 году арт-группа развесила красные трусы в крепости, которая является резиденцией главы государства, на месте президентского флага в рамках протеста против политики Земана. Этим перформансом художники заявили, что президент «ничего не стесняется».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии. Действующий глава Чехии Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов.