Источник назвал дату подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии

В районе озера Преспа в воскресенье, 17 июня, будет подписано соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония, передает РИА «Новости» информацию от источника в греческом правительстве.

«В воскресенье в Преспа состоится встреча премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Соглашение в их присутствии подпишут министры иностранных дел двух стран Никос Котзиас и Никола Димитров», — сказал источник.

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Также он отметил, что во время подписания документа будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Соглашение о переименовании Македонии позволит Скопье вступить в НАТО и Европейский союз.

Ранее сообщалось, что президент Македонии отказался подписать договор о переименовании страны.