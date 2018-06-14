Китай, Япония и Южная Корея сформулировали единую позицию по санкциям против КНДР

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Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что китайская, южнокорейская и японская стороны считают важным сохранение санкционного режима против КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление Помпео сделал после переговоров с главами МИДов Китая, Японии и Южной Кореи, где обсуждался саммит, состоявшийся между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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«Каждая из этих трех стран признали, что важно сохранить действующий санкционный режим против КНДР до того момента пока денуклеаризация не будет фактически полностью завершена»», — сказал Помпео.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о необходимости пошаговой денуклеаризации Корейского полуострова.