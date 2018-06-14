СМИ узнали о намерении пресс-секретаря Трампа уволиться

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и ее заместитель Радж Шах планируют в скором времени покинуть свои посты. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Сандерс уже сообщила своим друзьям, что хочет покинуть Белый дом к концу года. В то же время Шах пока не определился со сроками своего увольнения, уточняет CBS News. Оба представителя администрации президента США не ответили на запрос о комментарии.

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Источник телеканала предупреждает, что ожидаются увольнения и среди других сотрудников департамента коммуникаций.

«Еще больше людей намерены покинуть Белый дом в скором времени, в результате увольнения или от изнеможения. И будет все труднее найти хороших людей им на замену», — резюмировал источник.

28 февраля администрацию президента США покинула помощница по коммуникациям президента США Хоуп Хикс.