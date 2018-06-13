Atlantic: после саммита Ким Чен Ын быстро реабилитировался на мировой арене

Еще год назад лидер КНДР Ким Чен Ын угрожал президенту США Дональду Трампу, но после саммита их отношения изменились и Ким Чен Ын, вероятно, выправил свое положение на мировой арене, пишет The Atlantic.

Как отмечает издание, северокорейский лидер одержал «пропагандистскую победу».

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Ким Чен Ын смог встретиться тет-а-тет с действующим президентом США, чего не удавалось ни его отцу, ни деду. Саммит в Сингапуре подвинул лидера КНДР с позиции «международного изгоя» и «жесткого диктатора» ближе к «законному члену международного сообщества», пишет The Atlantic. Однако такой результат было трудно представить еще осенью, когда Ким Чен Ын испытывал ядерное оружие.

После саммита Трамп постарался предупредить неудачу в планах полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Я могу ошибаться. Возможно, я буду стоять перед вами через шесть месяцев и скажу, что был неправ. Не знаю, признаю ли я когда-нибудь это, но я найду какое-нибудь оправдание», - сказал Трамп.

В свою очередь Ким Че Ыну не требуются какие-либо оправдания, пишет The Atlantic, он уже победил, и может быть счастлив. Лидер КНДР возвращается в страну, возлагая ответственность на себя больше, чем когда-либо прежде.

Ранее северокорейские СМИ назвали сингапурский саммит «великой победой» КНДР.