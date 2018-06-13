Вайно и Кириенко переназначены на посты в администрации Путина

Антон Вайно был переназначен на должности главы администрации президента России, а Сергей Кириенко был переназначен на должности первого заместителя главы администрации президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Кириенко Сергея Владиленовича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

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Аналогичный указ был опубликован в отношении Вайно.

Также на сайте Кремля сообщается о переназначении на занимаемые должности первого замглавы администрации президента Алексея Громова и помощника президента Андрея Белоусова.

В мае СМИ писали подробности о кадровых перестановках в администрации президента. В частности, отмечалось, что некоторые чиновники, в частности, глава АП Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, сохранят свои посты.