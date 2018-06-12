Лавров не увидел по телевизору документов со встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал встречу американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назвав сам факт саммита между двумя главами государства позитивным, передает РИА «Новости».

«Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен», — сказал Лавров.

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Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.