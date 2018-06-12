Трамп: встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал

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Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын еще раз вышли к журналистам во время прогулки после рабочего обеда. Трансляцию ведет телеканал ABC.

По словам Трампа, встреча прошла «действительно хорошо». Он подчеркнул, что был сделан большой прогресс.

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«Встреча прошла гораздо лучше, чем кто-либо ожидал», — заявил Трамп.

Он также добавил, что лидеры собираются подписать документ по итогам саммита.

Ранее Белый дом опубликовал меню обеда с блюдами, которыми угостят участников саммита США-КНДР в Сингапуре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.