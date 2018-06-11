Меркель высказалась за проведение российско-американского саммита

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею проведения саммита между Россией и США, передает Bloomberg со ссылкой на телевидение ФРГ.

«Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента провели длительную встречу», — сказала Меркель.

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Вместе с этим, канцлер подчеркнула, что считает неубедительными аргументы американского президента Дональда Трампа о возвращении России в формат переговоров G7.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди Трампа.