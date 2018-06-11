Опубликовано заявление по итогам встречи Трампа с премьером Сингапура

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Министерство иностранных дел Сингапура опубликовало заявление по итогам прошедшей встречи американского президента Дональда Трампа и сингапурского премьер-министра Ли Сяньлуна, в котором говорится, что лидеры в ходе переговоров обсудили взаимодействие в сферах, экономики, безопасности и обороны, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр Ли и президент Трамп провели плодотворную дискуссию по широкому ряду событий в регионе и мире. Оба лидера отметили прекрасные отношения между Сингапуром и США в экономической, оборонной сферах и сфере безопасности», — говорится в тексте заявления.

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Отмечается также, что Трамп поблагодарил премьер-министра Ли за организацию и проведения саммита США и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере назвал содержательной и детальной встречу посла США с делегацией КНДР.