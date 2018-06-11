Трамп вновь раскритиковал Трюдо

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на канадского премьера Джастина Трюдо. Об этом он написал в твиттере.

В своем сообщении Трамп написал, что Канада получает «около $100 млрд от торговли с США». При этом он сослался на некий официальный документ канадской стороны, однако не указал, о каком периоде идет речь.

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«Видимо, они хвастались, но попались... А затем Джастин [Трюдо] притворяется оскорбленным, когда его призывают к ответу», — написал Трамп.

9 июня президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7. Он объяснил это «нечестными заявлениями» Трюдо.