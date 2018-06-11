ЦТАК: Трамп и Ким Чен Ын обсудят на саммите «новые отношения»

Лидер КНДР Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп в ходе саммита 12 июня в Сингапуре обсудят «новые отношения» двух стран. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Как отмечается, лидеры стран обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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«Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и др.», — говорится в сообщении ЦТАК на русском языке.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня пройдет их встреча.