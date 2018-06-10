Трамп поддержал идею об открытии McDonald's в КНДР

Президент США Дональд Трамп поддержал идею открытия в Северной Корее ресторанов сети быстрого питания McDonald's, сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки саммита Соединенных Штатов и КНДР.

Источник отметил, что Трамп намерен намерен доказать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что в КНДР улучшится экономическая ситуация, если страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами. В связи с этим американский лидер одобряет идею появления знаменитой американской сети в КНДР.

Ранее журнал Newsweek писал, что высшее руководство Пхеньяна хорошо относится к фастфуду. В издании отметили, что КНДР — одна из немногих стран, в которой нет ни одного ресторана сети McDonalds, поэтому в компании, вероятно, хотели бы открыть свой ресторан в Северной Корее.