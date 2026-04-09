Супруги из Казани требуют 15 млн рублей у клиники после неудачной вазэктомии

Семья из Казани требует 15 млн у клиники на ребенка, родившегося после вазэктомии

Семья из Казани подала в суд на частную клинику, требуя 15 млн рублей после рождения ребёнка, зачатие которого произошло уже после вазэктомии. Об этом пишет Mash.

Как стало известно Telegram-каналу, 41‑летний Роман и 35‑летняя Дина Кудрявцевы решили провести операцию, считая ее надежным методом контрацепции: у пары уже было двое детей, и супруги не планировали пополнение и обратились в «Клинику Нуриевых» — одну из самых известных частных клиник в Казани.

После вмешательства мужчине выдали анализы с почти нулевой активностью сперматозоидов, однако спустя некоторое время Дина вновь забеременела.

Удивленные супруги потребовали объяснений, но консилиум из руководства клиники и хирурга лишь назвал случившееся «чудом непорочного зачатия» и отказался возвращать деньги.

Теперь Кудрявцевы требуют компенсацию за неудачную операцию и расходы на содержание ребенка до совершеннолетия — сумма рассчитана с учетом прожиточного минимума и инфляции. Семья готова пройти ДНК‑тест.

По медицинским данным, вероятность беременности после вазэктомии не превышает 1%, а сама процедура в России разрешена только мужчинам старше 35 лет, у которых уже есть не менее двоих детей, и проводится по письменному заявлению.

