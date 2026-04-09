США закупят для Украины устройства для взлома машин для борьбы с наркотиками

РИА: США намерены закупить для Украины оборудование для взлома автомобилей
Госдепартамент США намерен закупить для украинских силовиков технику, предназначенную для скрытого взлома замков и получения доступа к автомобилям в целях борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

По данным агентства, запрос был размещен Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Инициатива направлена на противодействие транснациональным сетям по производству синтетических наркотиков, которые Вашингтон считает угрозой, в том числе для себя.

Среди оборудования числятся декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, которые позволяют разблокировать и завести машину без ключа. Кроме того, в запросе говорится о приобретении устройств для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes.

Отмечается, что США закупят и передадут оборудование Украине на безвозмездной основе в течение 180 дней. Как пишет РИА, в связи с чувствительным характером техники сделка регулируется американским законодательством об экспортном контроле вооружений.

Ранее США выделили $32 млн на закупку дронов для борьбы с преступностью на Украине.

 
