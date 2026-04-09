Фигуристку Петросян отказались обслуживать в Италии из-за российского паспорта

Фигуристка Аделия Петросян рассказала в шоу ALEKÓ In My Bag, что в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии ее не обслужили из-за российского паспорта.

Петросян заявила, что в магазине Dior она хотела купить себе серьги и кольцо, но продавец отказался ее обслужить, увидев российский паспорт.

«И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя. А у нас есть товарищ из Грузии, с которым мы летели с Олимпиады. Думаю: «Сейчас его приведу, купим». Достает он паспорт, потом посадочный. Ему сказали, что ему не продадут товар из-за того, что он летит в Москву», — добавила Петросян.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

