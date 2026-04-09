Россиян перед Пасхой предупредили о наказании за снятие шелухи с лука в магазине

Юрист Жорин: штраф до 500 рублей грозит за снятие шелухи с лука в магазине

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что за снятие шелухи с лука в магазине для покраски яиц на Пасху грозит штраф.

По словам эксперта, если человек специально обдирает в магазине шелуху с лука, то это уже не просто «взял мусор».

«Это <...> про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — отметил Жорин.

Подобные действия уже могут квалифицироваться как причинение магазину имущественного вреда с обязанностью его возместить и влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

