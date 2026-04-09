Россиян перед Пасхой предупредили о наказании за снятие шелухи с лука в магазине

Юрист Жорин: штраф до 500 рублей грозит за снятие шелухи с лука в магазине
Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что за снятие шелухи с лука в магазине для покраски яиц на Пасху грозит штраф.

По словам эксперта, если человек специально обдирает в магазине шелуху с лука, то это уже не просто «взял мусор».

«Это <...> про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — отметил Жорин.

Подобные действия уже могут квалифицироваться как причинение магазину имущественного вреда с обязанностью его возместить и влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

До этого ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко рассказала, что куличам и крашеным яйцам не место в миске питомцев, они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и почечную недостаточность.

Она отметила, что кулич совсем не безобиден, поскольку содержит несколько ингредиентов, опасных для питомцев. Сахар и жирная сдоба создают огромную нагрузку на поджелудочную железу, что может спровоцировать панкреатит. А изюм и сухофрукты даже в небольшом количестве могут вызвать почечную недостаточность. То же самое касается творожной пасхи — высокое содержание жира, сахара и изюма тоже не кончится для питомца ничем хорошим.

Ранее педиатр объяснила, с какого возраста детям можно давать куличи.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
