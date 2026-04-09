Журналист Карлсон рассказал, кто являются врагами США

Такер Карсон: те, кто не хочет перемирия с Ираном, являются врагами США
Противники перемирия с Ираном являются врагами США. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в ролике, опубликованном соцсети X.

«Любой, кто выступает против прекращения огня, не является союзником США, а является противником американских интересов, возможно, даже врагом», — написал журналист.

Также в недавнем ролике на своем YouTube-канале Карлсон выразил сомнение в том, что объявленное перемирие США с Ираном свидетельствует о победе Вашингтона. Он отметил, что в действительности США потерпели поражение в конфликте.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. 8 апреля Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. Также спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три ключевых пункта перемирия.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном без свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Ранее Трамп сообщил, что американские военные останутся у границ Ирана.

 
