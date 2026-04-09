Стало известно, как сильно в России за год подорожали куличи

ТАСС: куличи в России подорожали на 19% за год

За год пасхальные куличи в России подорожали на 19%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Контур».

По информации агентства, аналитики компании изучили около 5 млн чеков на продукты, которые россияне традиционно приобретают на пасхальной неделе.

«В среднем по России куличи подорожали на 19%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что спрос остался на том же уровне, что и год назад. Так, в Башкирии куличи подорожали на 21%, в Ростовской области — на 21%, а в Тюменской — на 38%.

Примечательно, что в Свердловской области, Москве и Московской области и в Пермском крае пасхальная выпечка подешевела на 20%, 23% и 12% соответственно.

Спрос на куличи снизился в Тюменской области и Пермском крае на 35% и на 18% соответственно. Исследователи полагают, что в этих регионах часть россиян предпочитает готовить куличи самостоятельно.

9 апреля технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала, как сохранить кулич свежим течение нескольких дней.

По ее словам, чтобы сделать это при приготовлении кулича следует использовать ингредиенты, которые выступают в роли натуральных консервантов.

Гладкова предложила заменить часть сахара медом или патокой, которые обладают способностью хорошо удерживать влагу. Аналогичный эффект могут дать цукаты, если до добавления в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе.

Эксперт посоветовала хранить уже готовый кулич под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре. Так он останется свежим и мягким в течение двух-трех дней.

Ранее диетолог объяснила, почему нельзя есть только верхушки от кулича.