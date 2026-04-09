СМИ рассказали, изменил ли Трамп отношение к НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом не смог снизить враждебность американского президента по отношению к альянсу. Об этом пишет издание Politico.

СМИ указало на то, что Трамп после встречи с Рютте выразил уверенность в том, что альянс снова не поможет США, когда это потребуется. И поэтому встреча не изменила мнение американского президента о НАТО, отметило Politico.

«Встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, похоже, мало что сделала для того, чтобы смягчить враждебность президента США по отношению к своим союзникам», — написало издание.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, то он всерьез задумался о выходе США из НАТО. 31 марта министр обороны США Пит Хегсет отметил, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после окончания конфликта в Иране.

8 апреля Трамп встретился с Марком Рютте и обсудил возможный выход США из НАТО. Также газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает возможность «наказать» некоторых членов НАТО за нежелание помогать США в Иране.

Ранее глава НАТО ушел от вопроса о возможности «наказания» США некоторых стран альянса.