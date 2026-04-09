Минпромторг рассказал, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями на «российской полке». Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости.

«Российская полка» — это законодательная инициатива, обязывающая ретейлеров и маркетплейсы выделять фиксированную долю места для непродовольственных товаров, произведенных в России. Закон должен заработать с 1 марта 2027 года.

«Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких», — сказал замглавы Минпромторга.

По его словам, российская косметическая продукция «очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах».

О разработке соответствующего законопроекта стало известно в феврале. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ прорабатывает введение НДС на импорт товаров через маркетплейсы.

 
