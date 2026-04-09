Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп сообщил, что американские военные останутся у границ Ирана

Трамп: военные США останутся в районе Ирана до достижения соглашения
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские войска останутся у границ Ирана до полного соблюдения соглашения между странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным... останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени», — написал американский лидер.

По его словам, в данный момент военные «пополняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний».

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума Трампа, который угрожал Ирану «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

Ранее сообщалось, что США рассматривают план по «наказанию» ряда стран НАТО за отказ поддержать войну в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
