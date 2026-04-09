Трамп сообщил, что американские военные останутся у границ Ирана

Американские войска останутся у границ Ирана до полного соблюдения соглашения между странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным... останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени», — написал американский лидер.

По его словам, в данный момент военные «пополняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний».

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума Трампа, который угрожал Ирану «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

Ранее сообщалось, что США рассматривают план по «наказанию» ряда стран НАТО за отказ поддержать войну в Иране.