Звезда «Слова пацана» похудел на 12 кг ради роли Басты

Актер Слава Копейкин рассказал в интервью Мадонне Мур, что худел ради роли рэпера Басты (Василий Вакуленко – настоящее имя).

Копейкин сбросил 12 кг за три месяца. По словам актера, сейчас проходит подготовительный период к съемкам кино. Артист рассказал, что ради роли урезал потребление еды и активно занимался спортом.

«Не есть и заниматься кардио», — отметил артист.

В январе Копейкин признался, что принципиально избегает необратимых изменений во внешности ради роли. По словам Копейкина, делать татуировку ради роли — лишнее, но при этом артист готов к временным экспериментам с имиджем.

В марте Копейкин сообщил, что исполнит роль Басты в автобиографическом фильме рэпера. Проект получил рабочее название «Баста. Начало игры». Копейкин назвал Вакуленко «маэстро всея русского рэпа». Артист признался, что не может поделиться подробностями своей роли.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым из-за внешнего сходства.

