Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда «Слова пацана» похудел на 12 кг ради роли Басты

Актер Слава Копейкин за 3 месяца похудел на 12 кг для роли Басты
Telegram-канал «Отец Русского Гуманизма»

Актер Слава Копейкин рассказал в интервью Мадонне Мур, что худел ради роли рэпера Басты (Василий Вакуленко – настоящее имя).

Копейкин сбросил 12 кг за три месяца. По словам актера, сейчас проходит подготовительный период к съемкам кино. Артист рассказал, что ради роли урезал потребление еды и активно занимался спортом.

«Не есть и заниматься кардио», — отметил артист.

В январе Копейкин признался, что принципиально избегает необратимых изменений во внешности ради роли. По словам Копейкина, делать татуировку ради роли — лишнее, но при этом артист готов к временным экспериментам с имиджем.

В марте Копейкин сообщил, что исполнит роль Басты в автобиографическом фильме рэпера. Проект получил рабочее название «Баста. Начало игры». Копейкин назвал Вакуленко «маэстро всея русского рэпа». Артист признался, что не может поделиться подробностями своей роли.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым из-за внешнего сходства.

Ранее сообщалось, что с Басты хотят взыскать 20 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!