Россиянин попал под суд и отсудил у государства более полумиллиона за преследование

На Урале мужчина получил компенсацию за незаконное уголовное преследование
Житель поселка Сосьва через суд добился компенсации за незаконное уголовное преследование, которое продолжалось более года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В августе 2024 года против мужчины возбудили дело о фальсификации доказательств, в сентябре добавили два эпизода об оскорблении представителей власти — главы Сосьвинского округа и председателя местной думы. Материалы объединили, но позже следствие признало отсутствие состава преступления.

Несмотря на это, прокуратура попыталась возобновить процесс, однако осенью 2025 года производство окончательно прекратили, а за гражданином признали право на реабилитацию.

После этого мужчина, имеющий статус самозанятого и оказывающий юридические услуги, потребовал возместить расходы на адвоката, транспорт и судебные издержки.

Свердловский областной суд увеличил сумму выплат, ранее определенную Серовским районным судом, и обязал государство выплатить ему более 559 тыс. рублей, признав за гражданином право на реабилитацию. В части остальных требований, включая упущенную выгоду и покупку нового телефона, истцу отказали.

