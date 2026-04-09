Россиянин попал под суд и отсудил у государства более полумиллиона за преследование

Житель поселка Сосьва через суд добился компенсации за незаконное уголовное преследование, которое продолжалось более года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В августе 2024 года против мужчины возбудили дело о фальсификации доказательств, в сентябре добавили два эпизода об оскорблении представителей власти — главы Сосьвинского округа и председателя местной думы. Материалы объединили, но позже следствие признало отсутствие состава преступления.

Несмотря на это, прокуратура попыталась возобновить процесс, однако осенью 2025 года производство окончательно прекратили, а за гражданином признали право на реабилитацию.

После этого мужчина, имеющий статус самозанятого и оказывающий юридические услуги, потребовал возместить расходы на адвоката, транспорт и судебные издержки.

Свердловский областной суд увеличил сумму выплат, ранее определенную Серовским районным судом, и обязал государство выплатить ему более 559 тыс. рублей, признав за гражданином право на реабилитацию. В части остальных требований, включая упущенную выгоду и покупку нового телефона, истцу отказали.

