Игрок «Зенита» возмутился поступком футболистов «Спартака» после матча Кубка России

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич возмутился поведением футболистов московского «Спартака» которые отпраздновали победу в матче Пути регионов Кубка России перед трибуной фанатов петербургской команды, передает Pro-sport_info.

«Они не должны были это делать перед нашими болельщиками. Я видел пару игроков «Спартака», которые праздновали прямо перед нашими болельщиками», — сказал Дркушич.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА,

Ранее болельщики «Зенита» закидали бутылками футболистов «Спартака».