Целый город остался без воды из-за коммунальной аварии

Водный Союз: в Кургане без воды остались пять микрорайонов и три поселка
В Кургане произошла авария на очистных сооружениях. Без воды осталась часть города, сообщает пресс-служба «Водного Союза».

Уточняется, что без холодной воды остались микрорайоны так называемой «варгашинской линии»: Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, Придорожный, Лесной и Смолино. Кроме того, в центральных районах Кургана также зафиксировано понижение давления в сети, из-за чего жители верхних этажей многоквартирных домов могут остаться без воды, добавили в «Водном Союзе».

В организации уточнили, что специалисты уже работают на месте аварии. Причины произошедшего не называются, как и сроки полного восстановления водоснабжения.

До этого сообщалось, что пьяный петербуржец пытался сжечь управляющую компанию из-за отключения воды. Стражи порядка задержали дебошира, свои действия он объяснил тем, что в его частном доме отключили воду и он решил «разобраться» с сотрудниками УК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подольске массово отключили отопление и горячую воду.

 
