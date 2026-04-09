Финляндия отказалась мириться с угрозами Трампа иранской цивилизации

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti заявила, что Евросоюз и Финляндия не потерпят агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес иранской цивилизации.

По словам Валтонен, в настоящее время есть хорошая возможность сохранить мир между Ираном и США, поэтому агрессивная риторика Трампа в данный момент недопустима.

«Мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять», — добавила она.

Публикация с резкими угрозами в адрес Ирана появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social в ночь на 8 апреля. Он объявил, что «будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят». Американский лидер выразил надежду, что в условиях, когда в Иране «произошла полная и тотальная смена режима» и во власти «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы» — в стране, возможно, «произойдет нечто революционно-прекрасное». Трамп пообещал, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. В конце своего поста американский лидер призвал Бога «благословить великий народ Ирана».

В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».