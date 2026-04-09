Экономист назвал оправданным запрет рекламы напитков с сахаром

Экономист Зайнуллин: запрет рекламы напитков с сахаром выглядит оправданным
Запрет указывать в рекламе сладких напитков, что они полезны для здоровья и хорошо утоляют жажду, выглядит оправданной мерой. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия», экономист Сергей Зайнуллин.

«На практике напитки с высоким содержанием сахара утоляют жажду хуже, чем варианты без сахара. Ограничения на их рекламу могут помочь снизить потребление сахара и уменьшить вред от его избытка, особенно среди детей, которые чаще тянутся к такой продукции. Производители нередко используют сахар не только как подсластитель, но и как консервант, а также как способ сделать вкус напитков более привлекательным для потребителя. Похожие ограничения уже действуют во многих странах, в том числе в Европе», — отметил Зайнуллин.

При этом новые меры не станут фактором заметного снижения цен на сладкие напитки, уверен эксперт. Он пояснил, что даже если компании сократят маркетинговые расходы, это не значит, что они будут уменьшать стоимость продукции. По словам Зайнуллина, на практике производители редко опускают цены даже при снижении издержек.

Эксперт добавил, что спрос на такие напитки, вероятнее всего, либо сохранится на прежнем уровне, либо снизится незначительно, поскольку потребители уже привыкли к ним. При этом более заметный эффект могли бы дать не рекламные ограничения сами по себе, а пропаганда здорового образа жизни и расширение программ по ЗОЖ, заключил Зайнуллин.

В конце марта депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничения на рекламу напитков с сахаром. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе»: документ запрещает продвижение такой продукции среди детей и вводит обязательное предупреждение о вреде для здоровья. Новые нормы предлагается распространить на напитки, в составе которых есть сахар, сироп или мед, если содержание углеводов превышает 2 г на 100 мл.

