Мужчине ампутировали руки и ноги после визита к стоматологу

В США мужчина лишился конечностей после приема у стоматолога

Жителю Техаса пришлось ампутировать конечности из-за сепсиса, который развился после приема у стоматолога. Об этом сообщает издание People.

34-летний Дэвон Вантерпул пациент пришел на осмотр с воспаленными деснами. Когда врач к ним прикоснулся, они начали кровоточить. Через 45 минут состояние мужчины резко ухудшилось, его сильно знобило. Вантерпула госпитализировали, но ему становилось только хуже.

Развился сепсис, затем произошла остановка сердца. Медики подключили пациента к аппарату жизнеобеспечения, у пострадавшего начался процесс отмирания тканей, врачи пытались удалять омертвевшие участки, но это вызывало новые осложнения.

Чтобы спасти мужчину, пришлось ампутировать правую ногу и правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

До этого 20-летняя британская студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног. Девушка стала кашлять и испытывать сильную сонливость, однако списала симптомы на вирусную инфекцию. На следующий день ее нашли без сознания в комнате общежития, после чего она попала в реанимацию с диагнозом бактериальный менингит, осложненный сепсисом.

Ранее в Новосибирске ребенок стал инвалидом из-за некроза, который не заметили медики.