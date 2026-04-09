Названы самые популярные космические треки среди россиян

Хит JONY «Комета» стал самой популярной космической песней за 2026 год
Песня JONY «Комета» стала самым востребованным космическим треком за 2026 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» со ссылкой на свое исследование.

После «Кометы» самой популярной песней с астрономической тематикой стала «Трава у дома» группы «Земляне». В топ-10 также вошли треки: «Звезды 300» «Смысловых Галлюцинаций», «Звезды» Uma2rman, «Гагарин» MIA BOYKA, «Верхом на звезде» Найка Борзова, «Внеорбитные» Юлианны Карауловой, «Гагарин, я вас любила» от «Ундервуд», «Нежность» Майи Кристалинской и «Космонавты» группы «Моя Мишель».

С января по март 2026-го увеличился рост прослушиваний у песен бестселлер «Трава у дома», «Нежность» и «Внеорбитные». Московская область – самый «космический» регион. Именно у нее прослеживается самая высокая плотность прослушиваний на одного пользователя. В топ-5 регионов, где подобные треки пользуются спросом, вошли: Ленинградская область, Якутия, Самарская область и Иркутская область.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.

Ранее Юрий Лоза назвал фейком предстоящую лунную миссию NASA.

 
