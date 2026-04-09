Россиянам рекомендовали короткий прогрев двигателя перед поездкой

Современные автомобили не требуют длительного прогрева перед поездкой, однако сразу начинать движение после запуска двигателя тоже не стоит. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «СберЛизинге».

«Современные моторы благодаря электронным системам управления быстрее выходят на рабочую температуру, поэтому необходимость долго держать машину на холостом ходу, как это было раньше, исчезла. При этом полностью отказываться от короткого прогрева не рекомендуется. После запуска двигателя достаточно подождать 30–60 секунд, чтобы масло начало циркулировать по системе, а затем можно начинать движение в щадящем режиме, без резких ускорений», — отметили в «СберЛизинге».

В компании предупредили, что слишком долгий прогрев на холостом ходу может навредить автомобилю: такой режим увеличивает расход топлива и ускоряет образование нагара, особенно в современных турбированных двигателях. Кроме того, мотор эффективнее прогревается под умеренной нагрузкой во время движения, предупредили в компании. Регулярный длительный прогрев зимой способен заметно увеличить расходы на топливо за сезон, добавили в «СберЛизинге».

Там также подчеркнули, что подход к прогреву зависит от типа автомобиля. Дизельные двигатели обычно прогреваются дольше, поэтому в первые минуты поездки им особенно важно избегать высоких нагрузок, предупредили в компании. У гибридных машин система сама регулирует включение двигателя внутреннего сгорания, поэтому водителю достаточно просто сохранять спокойный стиль вождения в начале движения, добавили в «СберЛизинге».

Чтобы продлить ресурс двигателя в холодное время года, в компании посоветовали автомобилистам придерживаться плавного режима. После запуска мотору стоит дать поработать около минуты, а затем ехать без резких маневров и высоких оборотов, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, уточнили в компании. Также в «СберЛизинге» напомнили о важности использования моторного масла подходящей вязкости и своевременного технического обслуживания. Там подчеркнули, что экономия на этих вещах в будущем может обойтись дороже, чем возможная выгода на топливе.

