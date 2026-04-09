ВСУ перебросили артиллерию из Донбасса под Сумы

ТАСС: ВСУ перебросили артиллерийскую бригаду из Донбасса в Сумскую область
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Два зенитных ракетных полка вооруженных сил Украины (ВСУ) и отдельная артиллерийская бригада прибыли из Донбасса в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о 38-м и 225-м зенитно-ракетных полках и 27-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

В конце марта стало известно, что украинское военное командование направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и не допустить эвакуации жителей на территорию России.

Бойцов, отобранных из состава 33-го отдельного штурмового полка, перебрасывают в Шосткинский район, чтобы воздействовать на состав 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго», в котором более 40 человек отказались выполнять боевые задачи.

На Сумском направлении в настоящее время ведутся активные боевые действия. Так, 7 марта российские бойцы уничтожили под Белопольем колонну техники ВСУ, а до этого группировка «Север» в течение суток нанесла поражение личному составу и технике противника в районе четырех населенных пунктов — Мирополье, Покровка, Рогозное и Храповщина.

Ранее стало известно о дезертирстве деморализованных солдат ВСУ под Сумами.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
