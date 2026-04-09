Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Екатеринбурге насильник напал на женщину в лифте

koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину в лифте. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел, когда 37-летняя массажистка возвращалась домой поздним вечером 2 апреля. На улице Хасановской она заметила подозрительного мужчину, обогнала его и зашла в подъезд. Незнакомец ускорился и забежал вслед за ней, зашел вместе с женщиной в лифт и стал угрожать ножом. Екатеринбурженка начала кричать, насильник выбежал на восьмом этаже и скрылся.

Нападавшего задержали спустя четыре дня, им оказался 29-летний житель Красноуфимского района, ранее судимый за кражу и наркотики. Жертва опознала нападавшего, но он свою вину отрицает. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, возбуждено уголовное дело.

До этого иностранца поймали за преступление, совершенное в Челябинске несколько лет назад. в 2021 году мужчина силой затащил в машину свою знакомую. Там он стал угрожать ей и избил, затем изнасиловал. После этого он отпустил пострадавшую, и уехал домой. В январе 2026 года его поймали, когда он пытался пересечь границу с Россией

Ранее мигрант надругался над 11-летней школьницей из Екатеринбурга.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
