В Екатеринбурге насильник напал на женщину в лифте

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину в лифте. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел, когда 37-летняя массажистка возвращалась домой поздним вечером 2 апреля. На улице Хасановской она заметила подозрительного мужчину, обогнала его и зашла в подъезд. Незнакомец ускорился и забежал вслед за ней, зашел вместе с женщиной в лифт и стал угрожать ножом. Екатеринбурженка начала кричать, насильник выбежал на восьмом этаже и скрылся.

Нападавшего задержали спустя четыре дня, им оказался 29-летний житель Красноуфимского района, ранее судимый за кражу и наркотики. Жертва опознала нападавшего, но он свою вину отрицает. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, возбуждено уголовное дело.

